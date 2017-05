Salone del Libro Torino 2017: date, biglietti, programma e info della manifestazione

Al via la trentesima edizione del Salone del Libro di Torino, l’appuntamento internazionale dedicato al mondo della letteratura e dell’editoria. Anche quest’anno, la manifestazione occuperà gli spazi del Lingotto Fiere del capoluogo piemontese e avrà come tema “Oltre il confine”. Ecco allora tutti i dettagli per chi vuole visitare il Salone del Libro 2017…

Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2017 si terrà dal 18 al 22 maggio 2017 e vedrà arrivare – sugli oltre 45mila metri quadri del Lingotto Fiere – oltre 1000 case editrici ma anche 1200 eventi sparsi per le 30 sale allestite all’interno del polo fieristico torinese. Tema di quest’anno – ben rappresentato dal fumettista Gipi sulla locandina ufficiale del Salone del Libro 2017 – sarà “Oltre il confine”. Come tradizione, anche quest’anno saranno numerose le sezioni: tra queste ricordiamo “Another side of America”, dedicata al Paese ospite oppure quelle dedicate alla Regione Toscana o a Matera-Capitale della Cultura 2019. Il programma completo è comunque consultabile sul sito ufficiale: www.salonelibro.it.

Il Salone del Libro 2017 porterà a Torino – oltre ai tantissimi eventi del Salone OFF – anche numerosi ospiti del panorama letterario internazionale ma non solo: tra questi segnaliamo la presenza di Luis Sepúlveda, Elsa Osorio, Daniel Pennac, Annie Ernaux, Amitav Ghosh e Alicia Giménez Bartlett. Non mancheranno i volti nazionali tra i quali anche Roberto Saviano o Luciana Littizzetto. Per accedere al Salone del Libro di Torino – giunto alla sua trentesima edizione – è necessario acquistare (online o in loco) il biglietto, il cui costo a tariffa intera è di 10 euro.