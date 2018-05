Salone del libro 2018 Torino: programma, date, orari e biglietti (INFO)

Il Salone Internazionale del Libro 2018 è realizzato grazie al sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Intesa Sanpaolo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte, Ice, Direzione Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, Centro per il Libro e la Lettura e Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino. Il Salone è un progetto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Con il Protocollo d’Intesa siglato il 14 dicembre 2017, l’organizzazione e realizzazione della 31a edizione sono state affidate dai Soci Fondatori alla Fondazione Circolo dei lettori e alla Fondazione per la Cultura Torino. In particolare, alla Fondazione Circolo dei lettori sono attribuite le attività connesse al contatto con gli editori e la gestione degli spazi espositivi con annessa progettazione tecnica, layout e allestimento. L’elaborazione, il coordinamento e l’attuazione del programma editoriale. L’organizzazione di attività quali Bookstock Village, Superfestival e lnternational Book Forum.

Per il Salone del Libro di Torino, offerte e prezzi speciali per la promozione della lettura, nelle librerie di tutta Italia e on line ❤️ Se ricordi il mio nome… https://t.co/rHqIqBKrBN pic.twitter.com/awp2JjzoGQ — Carla Vistarini (@charliecarla) 4 maggio 2018

Salone del Libro Torino 2018: date e programmi

Il 31° Salone Internazionale del Libro è in programma da giovedì 10 a lunedì 14 maggio 2018. Il Salone del Libro 2018 di Torino è stato ufficialmente presentato il 27 febbraio alla presenza del Presidente della Cabina di Regia del Salone, Massimo Bray, del Direttore editoriale Nicola Lagioia, della Sindaca Chiara Appendino e del Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Il tema di questa edizione 2018 del Salone Internazionale del Libro di Torino è “Un giorno, tutto questo“. L’immagine guida del Salone è stata disegnata quest’anno da Manuele Fior, fumettista ed illustratore originario di Cesena e autore di graphic novel pluripremiate fra cui Cinquemila chilometri al secondo (2010), L’Intervista (2013), Le variazioni d’Orsay (Les variations d’Orsay, 2015) e I giorni della merla (2016).

NICOLA FERUGLIO verrà intervistato al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO riguardo al suo ultimo libro “COSMOEMPATIA”

venerdì 11 maggio alle 16.55 negli studi televisivi della Booksprint Edizioni

L’ intervista sarà in streaming visibile sul sito della Booksprint pic.twitter.com/WXtcNin325 — piera salvatori (@piera_salvatori) 2 maggio 2018

Salone del Libro Torino 2018 ospiti: i nomi caldi

Tra i tanti ospiti son già stati annunciati: il premio Nobel per la Letteratura 2009 Herta Müller che sarà al salone torinese grazie al Premio Mondello di Palermo con il suo presidente onorario Giovanni Puglisi, alla casa editrice Feltrinelli e alla Buchmesse di Francoforte; il vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi; i cinque scrittori stranieri finalisti del Premio Strega Europeo; Javier Cercas che farà una lezione magistrale sul concetto di Europa in apertura di salone; la scrittrice americana Alice Sebold che nel 2002 debuttò in modo clamoroso con Amabili resti, il più grande successo editoriale di un romanzo d’esordio dai tempi di Via col vento; lo scrittore messicano Guillermo Arriaga grazie a Bompiani; Fernando Aramburu, gigante della narrativa europea e autore di Patria, uno dei romanzi più celebrati dell’ultimo anno. E poi torneranno Paco Ignacio Taibo II, Alicia Gimenez Bartlett e Almudena Grandes Hernandez.

Salone del Libro Torino 2018 biglietti: tutte le info

Con solo 1,00 € di Diritto di prevendita salti le code (2,50 € per l’abbonamento). La biglietteria online ha un varco dedicato e segnalato per consentire a chi ha già acquistato il biglietto di entrare direttamente nei padiglioni



Online Prezzo Descrizione Intero Web Italia / Estero 10,00 € Ridotto Comitive

8,00 € Minimo 25 persone Ridotto Giovani Web 8,00 € Da 7 a 26 anni Nuovo! Ridotto Bimbi Web 2,50 € Da 3 a 6 anni Abbonamento Web Italia / Estero 25,00 € Valido per tutti i 5 giorni (un ingresso al giorno)