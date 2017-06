Salone auto Torino 2017: programma, date e info dell’evento al Parco del Valentino

Al via il Salone dell’Auto di Torino che, giunto alla sua terza edizione, si terrà nel Parco del Valentino dal 7 all’11 giugno 2017. L’evento vedrà la partecipazione di almeno 56 case automobilistiche nonchè oltre 100 tra vetture e prototipi esposti negli stand allestiti nel celebre parco torinese.

Il Salone dell’Auto di Torino 2017 “si conferma il palcoscenico in cui carrozzieri e centri stile decidono di presentare le proprie creazioni, le visioni di ciò che immaginano per il futuro dell’automotive” ha commentato Andrea Levy, Presidente del comitato organizzatore. L’evento sarà anche l’occasione per ammirare ben 8 anteprime nazionali: tra queste segnaliamo la Fiat 124 Mole Costruzione Artigianale 001, FV-Frangivento Charlotte Gold, GFG Style Techrules Ren, IED Torino Scilla, Italdesign PopUp, Fittipaldi EF7 di Pininfarina, Touring Superleggera Artega Scalo Superelletra e Trilix Tamo Racem.

In questo 2017 il Salone dell’Auto di Torino propone al pubblico anche l‘orario prolungato: si potrà accedere infatti alla manifestazione dalle ore 10 alle 24, sempre gratuitamente. Tra gli appuntamenti principali ricordiamo quello che celebra i 70 anni del brand Ferrari o quello che si terrà in occasione dei 90 anni di Volvo. Per maggiori info, www.parcovalentino.com.