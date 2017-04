Salone Auto Torino 2017: date, programma ed eventi della terza edizione della manifestazione

E’ stata presentata la nuova edizione del Salone dell’Auto di Torino, terzo appuntamento con la festa dell’automobile che quest’anno coinvolgerà l’intera città con numerosi eventi ed appuntamenti diffusi per la città. Ecco allora date ma anche il programma della manifestazione torinese che attirerà circa 800mila visitatori.

“All’anima statica dell’esposizione all’aperto delle novità commerciali e anteprime del Parco Valentino, cuore pulsante della manifestazione si affiancherà quella dinamica di piazze e residenze Sabaude che si trasformeranno in location per i meeting dell’evento” ha spiegato in occasione della presentazione Andrea Levy, Presidente del Salone dell’Auto di Torino Parco Valentino. La manifestazione si terrà quest’anno dal 7 all’11 giugno e vedrà la partecipazione di 50 brand nazionali ed internazionali: il Salone dell’Auto di Torino prenderà però il via durante la serata del 6 giugno quando verranno proiettati sulla Mole Antonelliana tutti i marchi delle case automobilistiche che parteciperanno alla manifestazione. Tra questi è già assicurata la presenza del gruppo FCA ma anche dei gruppi Volkswagen, i premium Bmw, Audi, Mercedes, Jaguar e Porsche; non mancheranno poi i brand sportivi quali Ferrari, McLaren, Pagani e Lamborghini ma anche i maestri di design Italdesign, Pininfarina e Giugiaro.

Tra gli eventi più importanti del Salone dell’Auto di Torino 2017 – giunto oramai alla sua terza edizione – segnaliamo quello che si terrà il 7 giugno, proprio ad apertura della manifestazione: in occasione dei 70 anni del Cavallino, il Parco del Valentino – cuore pulsante dell’evento – si tingerà di rosso per celebrare questo importantissimo traguardo. Il 10 giugno, invece, si celebrerà il compleanno di Volvo: la casa automobilistica ha infatti aperti i battenti nel 1927 in Svezia. Appuntamento da non perdere sarà invece il Gran Premio Parco del Valentino. L’ingresso si conferma gratuito anche quest’anno e i visitatori potranno accedere alla manifestazione sino alle 24. Per info, www.parcovalentino.com.

Credit: Ufficio Stampa