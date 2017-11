Salon QP 2017 di Londra: presente Gagà Milano (FOTO)

GaGà Milano, in collaborazione con il distributore ufficiale Argento Fine Products UK partecipa per la prima volta al prestigioso Salon QP, in programma dal 2 al 4 novembre 2017 alla Saatchi Gallery di Londra. Salon QP rappresenta un appuntamento irrinunciabile non solo per gli amanti e i collezionisti di orologi, ma anche per gli appassionati di moda e design, che potranno ammirare le meravigliose creazioni di artigiani e grandi Maison.

GaGà Milano espone per l’occasione, insieme alle ultime collezioni, alcuni orologi preziosi in oro e diamanti in edizione limitata. Il salone del lusso più importante della Gran Bretagna offre anche ai visitatori un’esperienza unica per avvicinarsi al mondo degli orologi, con la possibilità di partecipare ad aste, workshop, mostre e seminari.