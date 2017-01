Salon du Chocolat Milano 2017: date, programma, biglietti, ospiti

Torna dopo il successo della scorsa edizione il Salon du Chocolat Milano 2017 che si presenta con questi intenti: “Salon du Chocolat: un’occasione unica per radunare i maitre chocolatier e le eccellenze del settore in una kermesse ricca di eventi, show e cultura. Food lovers, intenditori e professionisti potranno assaggiare, sperimentare e scoprire le diverse sfumature del cioccolato in un weekend dove gusto, amore e passione saranno gli elementi chiave. Del resto si sa, “9 persone su 10 amano il cioccolato. La decima mente” (John Tullius)“.

Vi forniamo tutte le informazioni utili inerenti la kermesse che raduna le eccellenze intorno a questo alimento a partire dalla location, che sarà a MiCo – Milano Portello dal 9 al 12 febbraio 2017. L’ingresso è a pagamento: intero 12 euro, ridotto 8 euro ma sono disponibili tante proposte di fruizione dell’evento a prezzi convenienti come il choco pass o pacchetti di gruppo. A tagliare il nastro dell’edizione 2017 sarà il sindaco di Milano Beppe Sala, nella serata inaugurale saranno tantissimi gli ospiti, gli showcooking e gli eventi proposti, fra cui una sfilata di abiti di cioccolato.

A proposito di ospiti, il bouquet di eccellenze nostrane e internazionali è corposo, ecco soltanto alcuni nomi: Ernst Knam, Carlo Cracco, Iginio Massari, Davide Oldani, Davide Comaschi e Andrea Besuschio. Il programma è ricchissimo e consultabile presso il sito ufficiale dell’evento.