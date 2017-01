Saldi invernali 2017 da Harrods, pausa gourmet

I saldi invernali approdano anche a Londra per la gioia dei turisti che hanno deciso di trascorrere i primi giorni del nuovo anno all’ombra del Big Ben.

Da Harrods, grazie alla collaborazione con l’esclusivo Mandarin Oriental Hyde Park, per una pausa dallo shopping frenetico, ecco che dal 9 al 29 gennaio 2017 sarà allestito un pop-up Bar Boulud nella famosa Food Hall del grande magazzino di lusso.

Il pop-up arriverà in tempo per i saldi e verrà realizzato in un periodo in cui il Bar Boulud, aperto all’interno del Mandarin Oriental Hyde Park dal 2010, si trova in fase di ristrutturazione.

Il progetto di Daniel Boulud è stato subito un successo, offrendo cucina tradizionale francese insieme ad una vasta selezione di hamburger, che continuano ad essere amati dalla clientela internazionale e locale.

Dal 9 fino a fine mese, quindi l’Executive Chef Thomas Piat e il suo team serviranno i piatti dell’originale menù di Bar Boulud nel pop-up che si troverà nella rinomata sezione food di Harrods. Chef Daniel Boulud, invece, sarà in cucina il 18 e il 19 gennaio, cucinando per gli ospiti presenti.

I piatti proposti sono i classici del ristorante di Mandarin Oriental Hyde Park come la sogliola di Dover al limone, le moules à la crème e hamburger di carne alla griglia come piatti principali, insieme a madeleines fresche e un assortimento dimacarons come ‘petits sucrés’. Il White Cosmopolitan e il Venezuelan Old Fashioned saranno inclusi tra le proposte di cocktail insieme ad una ricca lista di vini francesi.

Il Mandarin Oriental Hyde Park ha pensato ad uno speciale pacchetto Harrods per festeggiare la collaborazione, creato per gli amanti di shopping e gastronomia, ad un prezzo a partire da 1.100 sterline (Alloggio in suite; English breakfast per due persone; Il libro di cucina ‘My Best’ firmato dallo Chef Daniel Boulud; Un omaggio Harrods per un pranzo al pop-up bar Boulud dal valore di 50 sterline; Omaggio all’arrivo dalla Harrods Food Halls; Miscela di caffè Harrods personalizzata; Consulenza privata con uno Stylist di Harrods; Tour Harrods Hidden Gems; Assistenza da parte dei facchini di Mandarin Oriental che recapiteranno tutte le shopping bag direttamente in suite).