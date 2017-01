Saldi invernali 2017: 5 capi must have da comprare ora e usare anche in primavera

I saldi invernali 2017 sono ufficialmente iniziati in tutta Italia, vediamo 5 capi must have che non puoi lasciarti sfuggire a prezzo scontato ma che utilizzerai per tutto l’anno, senza scadenza stagionale.

Un pezzo importantissimo per il 2017 è l’intimo di taglio sportivo. Nei mesi caldi un vero must sarà il reggiseno sportivo a vista mischiato a canottiere e top con profonde scollature. Ne trovi già moltissimi in commercio, dei brand più vari, scegli il più adatto a te ricordando che sarà a vista. Hai notato che quest’inverno i sandali da indossare con le calze hanno spopolato sulle passerelle? Questo significa che puoi scegliere delle calzature da sogno aperte, a prezzo scontato, che sfoggerai anche nei mesi caldi.

Passiamo a un capo evergreen che non passa mai di moda: i jeans. L’unica regola che devi rispettare se vuoi essere alla moda è che siano a vita alta, per il resto puoi sbizzarrirti e lasciarti tentare dalle varie proposte degli stilisti. Veniamo agli accessori: gli orecchini, saranno di gran moda durante la stagione estiva; procuratene un paio in saldo molto lungo, è la nuova tendenza. Infine le borse: le minibag spadroneggeranno, approfitta ora per avere la tua it bag in saldo che sfoggerai tutto l’anno.