Saldi estivi 2018 calendario: ecco le date regione per regione, tutto quello che devi sapere

Al via, da oggi, i saldi estivi in Sicilia, lunedì sarà la volta della Basilicata mentre in tutte le altre regioni partiranno sabato 7 luglio. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro. Confcommercio segnala le varie iniziative promosse sull’intero territorio nazionale da Federazione Moda Italia, come ‘Saldi Chiari’, ‘Saldi Trasparenti’, ‘Saldi Tranquilli’. “Dopo una stagione primavera/estate non proprio esaltante dal punto di vista dei consumi di abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori ed articoli sportivi c’è attesa per questi saldi estivi che rappresentano un banco di prova per il dettaglio moda multibrand”, commenta il presidente di Federazione Moda Italia e vicepresidente di Confcommercio, Renato Borghi.

Di seguito, dunque, il calendario dei saldi estivi 2018: ecco tutte le date da segnare in rosso.

5 regole per i saldi estivi 2018