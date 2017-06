Saldi estivi 2017 quando iniziano: ecco le date per tutte le regioni e le regole

Quando iniziano i saldi estivi 2017 e come funziona con le varie regioni? Con le nuove disposizioni, di cui abbiamo già parlato in occasione dei saldi invernali, per tutta Italia l’inizio sarà il medesimo giorno. Ciò che cambierà, invece, è la data in cui termineranno che potrebbe essere variabile a seconda della regione. Preparatevi alla shopping selvaggio dal 1 luglio 2017, sarà infatti in quel giorno che inizieranno le promozioni.

Come evitare fregature e far valere i propri diritti? La Guardia di Finanza ha messo a punto un vademecum per affrontare al meglio i saldi, ecco cosa prevede: “La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda. Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune“.

Ricordatevi che, anche se il negozio dichiara che il capo non sarà cambiato, in caso di articolo difettoso avete diritto di pretenderlo.