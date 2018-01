Saldi 2018 a Milano, Torino, Roma e nelle principali città italiane: date e info da conoscere

Nonostante molti di noi abbiano già usato parte dei propri risparmi per i regali di Natale, è in arrivo quel periodo dell’anno in cui è impossibile non acquistare nulla. Stiamo parlando dei saldi invernali 2018, il momento perfetto per comprare abiti, accessori per la casa (e non solo) a prezzi super convenienti… Ma quando iniziano e quando finiscono i saldi 2018?

A differenza degli anni scorsi, la data d’inizio dei saldi 2018 è uguale in quasi tutte le città e regioni italiane. In generale, si inizierà il 5 gennaio – a parte poche eccezioni – con i primi sconti: l’ipotesi è anche anche quest’anno i negozi partano da almeno un 20/30% in meno sul prezzo originario. Per non sbagliare, però, è importante non farsi cogliere impreparate: dopo aver visionato tutti i siti internet di negozi ed e-commerce, ecco l’elenco completo delle date dei saldi 2018.

Abruzzo: 5 gennaio – 5 marzo

Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo

Calabria: 5 gennaio – 28 febbraio

Campania: 5 gennaio – 2 aprile

Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: 5 gennaio – 31 marzo

Lazio: 5 gennaio – 28 febbraio

Liguria: 5 gennaio – 18 febbraio

Lombardia: 5 gennaio – 5 marzo

Marche: 5 gennaio – 1 marzo

Molise: 5 gennaio – 5 marzo

Piemonte: 5 gennaio – 28 febbraio

Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio

Sardegna: 5 gennaio – 5 marzo

Sicilia: 6 gennaio – 15 marzo

Toscana: 5 gennaio – 5 marzo

Umbria: 5 gennaio – 5 marzo

Valle d’Aosta: 3 gennaio – 31 marzo

Veneto: 5 gennaio – 31 marzo

Trentino-Alto Adige: 5 gennaio – 16 febbraio