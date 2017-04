Saint Laurent apre una nuova boutique a Firenze

In Via Tornabuoni a Firenze la nuova boutique offre una panoramica completa del brand e un’esperienza di shopping originale che rispecchia la storia e l’identità di Saint Laurent. Lo stile della boutique reinterpreta il movimento modernista francese dell’inizio del XX secolo. La raffinatezza minimalista e gli iconici materiali Art Deco evocano l’estetica caratteristica del brand : pavimenti e pareti in marmo statuario bianco e marmo serico nero, strutture in ottone lucido e vetro extra chiaro, strutture in ottone placcato nickel e vetro extra chiaro, panche in pelle e ottone placcato nickel e appenderie sospese. La boutique offre un’ampia selezione di prodotti di tutte le categorie: prêt-à-porter, accessori, calzature, occhiali da sole e gioielli da donna. Lo stile e la fama di Saint Laurent incantano ancora.