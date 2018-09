Sagittario oroscopo Paolo Fox Settembre 2018: cambiamenti in vista, e non ti poni limiti!

Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Mutevole. Il suo colore è l’azzurro; la pietra portafortuna è il turchese e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico del Sagittario è rappresentato da un arco e una freccia stilizzati. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Sagittario, dal 22 Novembre al 21 Dicembre.

Più ci avviciniamo alla fine dell’anno e maggiori saranno le possibilità d’azione. Sono momenti preparatori rispetto ad una buona idea che potresti sviluppare nel giro di poco, ma senza pretendere risposte immediate. Non è il periodo giusto per far saltare un lavoro. Anzi, forse sarebbe il caso di essere prudenti. Per quanto riguarda l’amore, Venere inizia un transito neutrale che diverrà estremamente importante a fine anno. Grandi progetti per le coppie che si vogliono bene! Qualcuno potrebbe vivere anche due storie, oppure programmare un trasferimento, un trasloco con il partner di sempre (se già non l’ha fatto). Quando decidi di cambiare vita poi non ti poni limiti! Chi ha un’età che consente di lasciare situazioni impegnative a fronte di altre più rassicuranti, farà la sua scelta. Attenzione nelle questioni legali.

Settembre è un mese in cui la vita di coppia si presenterà vivace, piena di progetti. I rapporti con i parenti e la famiglia di origine hanno bisogno di pazienza da parte tua. Ora dovresti capire cosa vuoi dalla persona che ami; attento a non far sì che le tue crisi nascano dalla tua incapacità di identificare il problema che stai vivendo. Grazie ad una situazione genericamente favorevole, si potrà fare di più. Periodo da utilizzare per cercare di capire cosa sta succedendo nella coppia. La situazione economica è ben sostenuta, ma siamo in attesa che Giove entri nel tu segno alla fine dell’anno. E’ il momento di confrontarsi con tutte le situazioni che ti interessano, l’unica raccomandazione è quella di non dare retta troppo ai sogni. E’ bene tenerlo a mente perché questo è un mese che potrebbe spiazzarti! Non temere, puoi fare anche nuove scoperte.