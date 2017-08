Sagittario oroscopo Paolo Fox settembre 2017: insofferenza, la tua forza sarà messa alla prova

Una forte insofferenza domina la scena, bisognerà tenerla sotto controllo. Da metà ottobre le stelle saranno migliori ma questo è un periodo che mette alla prova la forza, l’energia, e che può anche rubare tempo alle emozioni. Cerca di tenere a bada le preoccupazioni soprattutto se riguardano soldi, legalità o rapporti di lavoro.

Bella la prima settimana di settembre. Al lavoro non hai la carica dei primi mesi dell’anno, ma si possono comunque creare delle buone condizioni per un cambiamento o portare avanti quello che è già stato impostato negli ultimi mesi. Il peso di alcune responsabilità inizia a farsi sentire.

Mese altalenante per i sentimenti, chi da tempo vive una storia tra alti e bassi, tra recuperi e separazioni potrebbe ancora una volta dover far fronte a qualche disagio. Se hai dato fiducia ad una persona adesso ti aspetti delle risposte. La situazione sentimentale che stai vivendo chiede un attimo di prudenza; bisogna distinguere tra coppie in crisi, che ormai possono essere allo stremo, e più semplicemente coppie nate da poco che si vedono con difficoltà per motivi di lontananza o di terzi incomodi. Qualche discussione di troppo potrebbe esserci nella seconda parte del mese che rivela la sua criticità anche per chi non ha affrontato problemi importanti e si trova a vivere una convivenza con meno entusiasmo.