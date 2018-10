Sagittario oroscopo Paolo Fox Ottobre 2018: sarai preso dalla magia sottile dell’amore

Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Mutevole. Il suo colore è l’azzurro; la pietra portafortuna è il turchese e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico del Sagittario è rappresentato da un arco e una freccia stilizzati. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Sagittario, dal 22 Novembre al 21 Dicembre.

Tra i segni più forti, decisi e ottimisti del periodo c’è proprio il tuo! Ecco perché bisognerà rafforzare le proprie energie anche in vista dell’ingresso di Giove nel tuo spazio zodiacale, che avverrà nel mese di Novembre. E’ vero, c’è un po’ di stanchezza fisica da contrastare, ma ci sono talmente tante buone opportunità da sfruttare che tutto il resto passerà in secondo piano. Non bisogna pensare troppo alle questioni pratiche perché anche l’amore è importante. E’ probabile che tu abbia già cambiato vita, gruppo, stile o orario di lavoro. Ed alla fine questo si rivelerà positivo.

La tua voglia di amare è sempre più forte. Se cerchi l’anima gemella non dovresti lasciarti sfuggire questo periodo, anche in vista di Novembre quando Giove sarà nel tuo segno. Sarai preso dalla magia sottile dell’amore, anche se non sei più adolescente. Per i lavori di lunga data, si inaugura un periodo sereno e decisamente più costruttivo. I dubbi e le incertezze lasceranno il posto ad una comprensione profonda. Al lavoro hai a disposizione una seconda metà di ottobre che ti aiuta anche ad instaurare un rapporto molto più costruttivo rispetto al passato con i superiori. Non si esclude la possibilità di entrate extra che potrai impegnare per rinnovare il guardaroba e concederti qualche sfizio. I giovani alla ricerca del primo impiego sono molto facilitati dalla situazione planetaria.