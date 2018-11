Sagittario oroscopo Paolo Fox Novembre 2018: se si interrompesse una storia, non ne risentiresti

Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Mutevole. Il suo colore è l’azzurro; la pietra portafortuna è il turchese e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico del Sagittario è rappresentato da un arco e una freccia stilizzati. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Sagittario, dal 22 Novembre al 21 Dicembre.

In questo mese di Novembre i pianeti lavorano per te! Pianeti forti, determinati. Non sono pochi quelli che hanno cambiato vita nel corso degli ultimi mesi e il traguardo finale è quello legato alla fine dell’anno. Le giornate migliori sono quelle che partono dal giorno 8. Per quanto riguarda l’amore, ti trovo abbastanza tranquillo. Anche se si interrompesse una storia, non ne risentiresti. Ottimo periodo per chi deve scegliere cosa fare. Il consiglio è di seguire l’istinto; possibili convivenze o matrimoni.

In amore gli incontri che farai venerdì 9 novembre e sabato 10 saranno vincenti! In questo periodo hai una grande voglia di divertirti. Tutte le storie che nascono in questo periodo possono determinare anche il tuo futuro. L’appello è rivolto soprattutto a chi ha vissuto in maniera conflittuale il recente passato e soprattutto la fine dell’anno scorso. Non escludiamo nuove storie d’amore. Al lavoro se ti senti fortunato puoi tentare la sorte con intelligenza. Chi desidera cambiare professione, non deve aspettare altro tempo, faccia la sua richiesta e, a seconda delle proprie capacità e possibilità, potrà ricevere risposte positive entro poche settimane. La fortuna arriva anche attraverso la professione, per qualcuno attraverso un’occasione inattesa. Ma l’invito è ad essere razionale e prudente. Questo cielo è gentile, forte, determinato come te, d’altronde! A livello fisico ed emotivo sei supportato dalle stelle.