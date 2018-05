Sagittario oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: l’amore è nervoso, caos al lavoro

Il Sole si può trovare nel segno del Sagittario nel periodo che va dal 22 novembre al 21 dicembre. Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Mutevole. Il suo colore è l’azzurro; la pietra portafortuna è il turchese e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico del Sagittario è rappresentato da un arco e una freccia stilizzati.



Sagittario: sei nervoso, soprattutto in amore

Questo maggio parte in maniera piuttosto nervosa; non si esclude qualche diverbio o disputa, qualche ansia, sempre riguardo le questioni di carattere economico. Una bella notizia, però, potrebbe arrivare. e comunque entro l’estate dovrai fare una scelta. Per quanto riguarda la vita sentimentale, in amore la prima parte del mese potrebbe essere nervosa. Dunque, se vuoi farti avanti con qualcuno, conta sulle prime due settimane. Se invece vivi una relazione di vecchia data questo periodo potrebbe essere ideale per fare progetti importanti di vita insieme, ma cerca di non esagerare con le spese perché tutta la prima parte del 2018 sarà più contenuta in termini di entrate. C’è chi vuole trasferirsi e cambiare vita e chi dovrà stare lontano da casa per tentare un programma altrove.

Sagittario: troppe decisioni da prendere al lavoro, sei sotto tono

Questo inizio mese può causare qualche problema in più, ti senti messo da parte e con ogni probabilità reclamerai più attenzione. Evita di pensare a più cose contemporaneamente. Anche i rapporti più forti sono in bilico per colpa di decisioni da prendere nell’ambito del lavoro. Questa situazione planetaria è un po’ sotto tono, occhio a non imbarcarti in imprese difficili, in particolare se hai già un partner e sei attratto da un’altra persona. Sul lavoro accetta un impegno per l’estate anche se non ti va di farlo. Evita discussioni con capi o persone che contano e cerca di portare avanti nuovi progetti perché quest’anno il meglio arriva alla fine, nella seconda metà del 2018. Avrai davvero tante belle opportunità da poter cogliere al volo!Mercurio sostiene la tua vitalità, la tua energia psicofisica.