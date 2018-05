Sagittario oroscopo Paolo Fox Maggio 2018: ansia per questioni economiche, l’amore è nervoso

Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Mutevole. Il suo colore è l’azzurro; la pietra portafortuna è il turchese e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico del Sagittario è rappresentato da un arco e una freccia stilizzati. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Sagittario, dal 22 Novembre al 21 Dicembre.

Questo Maggio parte in maniera piuttosto nervosa. Non escludiamo qualche disputa, qualche ansia, sempre per quanto riguarda le questioni di carattere economico. Una bella notizia, però, potrebbe arrivare. E comunque dovrai fare una scelta per l’estate. Per quanto riguarda l’amore, la prima parte di Maggio potrebbe essere nervosa. Dunque, se vuoi farti avanti con qualcuno, conta sulle prima due settimane. Inoltre, se vivi un rapporto da tempo ora può essere importante fare progetti di vita insieme, ma non bisogna esagerare con le spese perché tutta la prima parte del 2018 sarà più contenuta in termini di entrate. C’è chi vuole trasferirsi e cambiare vita e chi dovrà stare lontano da casa per tentare un programma altrove.

In amore non sempre questo cielo sostiene i tuoi sforzi. E’ un periodo strano chi è ancora in cerca di un’anima gemella, di qualcuno da amare. Nonostante non sia ancora arrivato il momento di dire sì in maniera definitiva, puoi vivere le avventure con leggerezza e serenità. Venere opposta non regala alla vita affettiva e gli stimoli che vorresti. Forse hai a che fare con una persona nervosa, ostile, ambigua. Dovrai cercare di superare qualche momento di fermo. Al lavoro devi usare circospezione e realismo, non fidarti troppo delle promesse ma valuta bene le certezze. Sono molto interessanti i nuovi progetti e le possibilità di avanzamento che possono essere progettati ora ma che avranno realizzazione in autunno. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle sono più generose, attenzione però ai soldi che sono sempre pochi. Non abusare delle tue forze e cerca di concentrare il massimo delle tue azioni all’inizio della settimana senza sforzarti troppo.