Sagittario oroscopo Paolo Fox Luglio 2018: è l’inizio di un ottimo nuovo progetto

Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Mutevole. Il suo colore è l’azzurro; la pietra portafortuna è il turchese e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico del Sagittario è rappresentato da un arco e una freccia stilizzati. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Sagittario, dal 22 Novembre al 21 Dicembre.

Sei un po’ teso per colpa delle tante novità che sono già arrivate o stanno per farlo. Questo è un oroscopo che, come ho spiegato in altre occasioni, va in positivo. Non devi essere assolutamente preoccupato per il tuo futuro, anzi il contrario. Ci saranno delle opportunità: chi si è sposato da poco o convive, potrebbe pensare ad avere un figlio, potrebbe pensare a una nuova casa. E’ probabile che tu stia iniziando un progetto che avrà un ottimo esito a fine anno. In particolare, in questo Luglio avrai una forza eccezionale che si svilupperà soprattutto nelle prime due settimane. Per quanto riguarda il lavoro, conviene accelerare i tempi ricordando che da fine anno Giove sarà nel segno. Entro due mesi al massimo, qualcuno dovrà cogliere al volo un’occasione che difficilmente si ripeterà. In amore, invece, attenzione alle storie parallele, soprattutto se il tuo cuore è legato da tempo. Le attrazioni fatali possono essere un inganno. Non ti impelagare in situazioni difficili, la seconda parte di Luglio porta un calo dal punto di vista sentimentale, forse perché sarai impegnato in altre situazioni.

Cerca di evitare agitazione al tuo cuore; quelli che hanno vissuto due storie contemporaneamente sono ad un capolinea, perché così non si può andare avanti. Dovrai parlare chiaro. Diverso il discorso per chi si vuole bene ma, comunque, dovrà affrontar cambiamenti nella coppia. In ogni caso, nonostante la tensione si può tenere saldo il timone cercando di non far rovesciare la nave. Sul lavoro non è il caso di strafare ma comunque vai avanti; i nuovi percorsi, quelli iniziati da poche settimane, possono portare un buon successo personale importante, ed entro pochi mesi potresti ricevere un bel compenso o una promozione.