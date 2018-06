Sagittario oroscopo Paolo Fox Giugno 2018: l’amore per te diventa sempre più importante

Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Mutevole. Il suo colore è l’azzurro; la pietra portafortuna è il turchese e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico del Sagittario è rappresentato da un arco e una freccia stilizzati. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Sagittario, dal 22 Novembre al 21 Dicembre.

Amore – In questa particolare fase della tua vita stai mettendo punti fermi e nessuno può limitarti in questa azione dirompente e importante. La razionalità non esclude però l’allegria, come in amore e nelle amicizie, elementi importantissimi per la tua stabilità psicologica. Periodo stancante, che non permetterà una perfetta resa anche dal punto di vista affettivo. In ogni modo, ora sarà necessario dare delle priorità. Certo, l’amore ti interessa molto più dei soldi e del lavoro, e te ne accorgerai giorno dopo giorno. Progetti di coppia che ripartono la domenica.

Lavoro – Non escludo la possibilità che tu possa irrigidirti. Qualcuno sta tentando di farti diventare esecutore di cose in cui tu non credi o che non vuoi fare. E forse alcuni colleghi non sono solidali con te. Comunque, avrai grandi possibilità e capacità di cambiare, infatti chi ha le spalle coperte può cambiare vita. Gli avvenimenti possono essere interpretati anche come possibili segnali di un clamoroso cambiamento della situazione personale. Sicuramente favoriscono la ricerca di una nuova identità, anche se hai un lavoro dipendente avrai la possibilità di scegliere o ti verranno fatte delle proposte particolarmente allettanti. Anche se tu ora vuoi fare il giusto e goderti la vita. Il lavoro estivo, per chi è all’opera attualmente, non porta tante soddisfazioni. Occupati di te: un po’ di sano egoismo non potrà che farti bene!

Non sei molto soddisfatto perché a fronte di quello che stai facendo non avrai il guadagno proporzionale a quello che speravi. Oppure tutto è part-time e così vorresti avere maggiori garanzie. Ecco perché bisogna limitare le situazioni di disagio, le piccole polemiche che attorno al 16 potrebbero essere maggiori. Va aggiunto, però, che quello che stai facendo in questi giorni potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio in vista del futuro. Non conviene rinunciare, perché poi da fine anno e per tutto il 2019 non saranno pochi quelli che riusciranno finalmente a fare il grande salto. E’ chiaro che molto dipende dalle capacità personali e dall’età.