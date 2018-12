Sagittario oroscopo Paolo Fox Dicembre 2018: buone stelle, ma non desiderare l’impossibile

Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Mutevole. Il suo colore è l’azzurro; la pietra portafortuna è il turchese e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico del Sagittario è rappresentato da un arco e una freccia stilizzati. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Sagittario, dal 22 Novembre al 21 Dicembre.

Con Giove favorevole e Mercurio che torna attivo dal giorno 12, in questo Dicembre non può fermarti nessuno! Anche se si consiglia sempre di non puntare troppo i piedi. Ovvero, anche se le stelle sono buone, non bisogna desiderare l’impossibile. Ora è anche facile fare progetti, ad esempi chi può concludere un affare, pensare ad un trasferimento, è deciso e più forte. Inoltre gli affetti sono premiati: di punto in bianco, anche chi non era innamorato può trovare una grande passione. Bellissimo cielo per i progetti che riguardano i figli. E se si è molto giovani, gli incontri sembrano importanti. Così come le scelte di lavoro di studio. Questo Natale potrebbe farti un dono speciale, anche in termini di incontri d’amore.

Dobbiamo ricordare che Sole, Giove e Mercurio formano un aspetto eccezionale con il tuo segno. E se sei solo guardati attorno! Se vivi in coppia già da tempo, la tua unione è già stata sottoposta a tanti influssi incerti. E se ha resistito fino ad ora, possiamo dire che non sarà indebolita ma rafforzata da queste stelle. Per quanto riguarda l’attività professionale, sarà un periodo di grande interesse. Con ogni probabilità avrai presto delle buone occasioni! Tutti questi pianeti accelerano i nuovi progetti. E soprattutto dalla ripresa di Gennaio, ti renderanno in grado di capire immediatamente quali sono le strade utili ad agevolare il tuo percorso. Cerca di non esagerare con le tensioni, soprattutto durante situazioni conflittuali che riguardano sia il lavoro che l’amore.