Sagittario oroscopo Paolo Fox Agosto 2018: stai facendo ciò che davvero desideri?

Il Sagittario è il nono segno dello Zodiaco. E’ governato da Giove. E’ un segno Maschile. Il suo elemento è il Fuoco, la qualità è Mutevole. Il suo colore è l’azzurro; la pietra portafortuna è il turchese e il giorno fortunato è il Giovedì. Il simbolo astrologico del Sagittario è rappresentato da un arco e una freccia stilizzati. Il Sole occupa, nello Zodiaco Tropicale, i gradi del Sagittario, dal 22 Novembre al 21 Dicembre.

Agosto è un mese di grande forza e ribellione. Non mancherà una certa intraprendenza nel lavoro: per quelli che hanno già fatto una richiesta dovrebbe arrivare un grande risultato. Non metterti contro qualcuno che conta. In questo periodo i più giovani pensano di mettersi in gioco anche in altri ambienti, viaggiando. Quelli che hanno più di 40 o 50 anni, invece, si chiedono se stanno facendo la vita che desiderano. Perché non è vita pensare solo al lavoro e alle e alle preoccupazioni di tutti i giorni. E ci sarà anche chi penserà di estraniarsi , andare a vivere altrove , Agosto potrebbe essere un buon mese per esplorare i luoghi in cui domani ci si potrebbe ritirare o magari iniziare un nuovo progetto. L’amore è in recupero, anche perché Venere sarà favorevole da lunedì 6 Agosto. Gli ultimi dieci giorni di questo Agosto contengono anche un indizio di fortuna in più. Insomma, devi farti avanti. In attesa che Giove entri nel tuo segno (da Novembre), potrebbe presentarsi un cambio di rotta o di gruppo. Sarà il caso che tu inizi a valutare nuove proposte già dall’autunno.

Per l’amore Agosto sarà un mese di discussioni, mentre Settembre esigerà un cambiamento che potrebbe rivelarsi in sintonia con le tue esigenze di chiarezza: ora sei meno disposto a tollerare e soprattutto più incisivo nelle tue tecniche. Questo può essere anche un atteggiamento valido, ma non devi esagerare nel volere a tutti i costi quello che l’altra persona non può darti. Ci vuole prudenza, specialmente domenica. Se un rapporto è in crisi, non conviene tirare la corda! Al lavoro le opportunità di avanzare ma anche le occasioni di trovare nuovi lavori sono dietro l’angolo. In particolare se cerchi un primo lavoro, cerca di fare le tue richieste anche in questo periodo ma non immaginare di avere risposte immediate. Come per l’amore, anche nel settore lavorativo si nota una fase di rallentamento che dovrà essere gestita con molta prudenza. Discussioni con chi non accetta un tuo metodo.