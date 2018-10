Sabrina Ferilli bacio saffico a Margherita Buy. L’attrice romana ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha raccontato, scherzando, un retroscena inedito capitatole sul set insieme alla collega e amica, Margherita Buy. Intervistata dal presentatore, l’attrice ha parlato delle tappe di avvicinamento vissute sul set del film “Io e lei”, uscito nel 2015, per arrivare tranquille alla scena del bacio saffico, perché – era inevitabile – c’era un notevole imbarazzo da superare in qualche modo.

La Ferilli ha raccontato il bacio a Margherita Buy sul set del film ‘Io e lei’. Le sue parole hanno inizialmente spiazzato il conduttore Fabio Fazio e il pubblico in studio: “Per toglierci dall’imbarazzo abbiamo bevuto una bottiglia di grappa in due”, ha svelato la Sabrinona nazionale, “Abbiamo iniziato a girare la scena verso le 19 e non si staccava più, non so se per colpa dell’alcool o se effettivamente ci aveva preso gusto. Era un bacio che si poteva interrompere prima, invece Margherita l’ha mandato avanti parecchio”.

Per superare l’imbarazzo, Margherita Buy e Sabrina si son dunque affidate all’alcol. “Fingeva di star male, quel giorno”. Ironica, la Ferilli ha sbottato: “Capendo come sarebbero andate le cose, le ho fatto bere della grappa. Poi credo ci abbia preso gusto perché non voleva più staccarsi …”. Chissà se adesso la Buy replicherà in qualche modo per spiegare la sua versione dei fatti …

