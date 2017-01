Sabaf, La Cucina Italiana

Sabaf è un’azienda produttrice di componenti per apparecchi domestici per la cottura a gas. Fondata nel 1949, conta oggi più di 650 dipendenti e 5 sedi produttive distribuite tra Italia, Brasile, Turchia e Cina.

La produzione comprende rubinetti, termostati e bruciatori gas.

L’azienda investe circa il 3% del suo fatturato annuo in ricerca e sviluppo. La progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti è dettato dall’esigenza di creare componenti sempre più sicuri e che, sia in fase di produzione che di utilizzo da parte dell’utente finale, permettano di ridurre l’inquinamento atmosferico e di massimizzare il risparmio di risorse energetiche.

Dal 1998 Sabaf è quotata alla Borsa di Milano e dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli con Alti Requisiti (STAR). Il titolo ha un dividendo superiore al quattro per cento e l’azienda ha un livello di indebitamento molto contenuto

