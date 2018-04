Royal Baby, il nome del terzogenito è ancora mistero: le ipotesi

È nato il 23 aprile 2018 il terzogenito della coppia reale formata da Kate Middleton e il Principe William d’Inghilterra. Ad annunciarlo è stato lo stesso Buckingham Palace anche se, nelle ore precedenti, erano già tante le indiscrezioni che parlavano del possibile ricovero in ospedale della Duchessa di Cambridge. Nelle ore successive, anche Clarence House e Kensington Palace, attraverso i profili social ufficiali, hanno dato notizia del lieto evento.

Il terzo Royal Baby è maschio, nato in pochissime ore e dal peso di 3,8 kg. La mamma, Kate Middleton, e il bambino sono stati dimessi dall’ospedale già nel tardo pomeriggio della giornata del 23 aprile. La Duchessa di Cambridge, che poco prima aveva ricevuto la visita dei piccoli George e Charlotte accompagnati dal Principe William, è apparsa radiosa anche a poche ore dal parto. La tradizionale presentazione ufficiale fuori dall’ospedale ha ricordato a moltissimi quella fatta da Diana oltre 30 anni fa. Kate Middleton, perfettamente truccata e pettinata, ha indossato un abito rosso bon-ton che cadeva largo sui fianchi.

Ora non rimane che attendere di conoscere il nome del terzo Royal Baby. Tante, come sempre, le ipotesi: i nomi più quotati dai bookmaker sembrano essere Arthur, Albert e Philip. È molto probabile, infatti, che William e Kate non abbandoneranno l’usanza di rimanere fedeli alla tradizione, utilizzando nomi che rimandano al passato della famiglia reale inglese.