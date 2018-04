Royal Baby, annunciato il nome del terzo figlio di Kate e William

Dopo giorni di attesa, è stato finalmente annunciato il nome del terzogenito della coppia formata dal Principe William d’Inghilterra e da Kate Middleton. Il terzo Royal Baby era nato lo scorso 23 aprile, presso il St. Mary’s Hospital di Londra e presentato nel corso della stessa serata dai due neo-genitori.

“Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti di annunciare di aver chiamato il loro figlio Louis Arthur Charles. Il bambino sarà conosciuto come Sua Altezza Reale il Principe Louis di Cambridge” – questo il messaggio rilasciato in un comunicato e sui social dalla Famiglia Reale inglese annunciando il tanto atteso nome del terzogenito di Kate Middleton e del Principe William. Il bambino si chiamerà quindi Louis Arthur Charles.

Non confermate, almeno in parte, le ipotesi dei bookmaker, nonostante il secondo nome del neo-nato principino fosse comunque tra i papabili. Il primo nome, Louis, è invece un omaggio al Conte Mountbatten, zio del Principe Filippo nonché mentore del Principe Carlo sopratutto durante il periodo in cui ha ricoperto il ruolo di vicerè nelle Indie. Il terzo nome, Charles, è uno tra i più utilizzati all’interno della famiglia reale inglese, nonché nome anche del nonno del terzo Royal Baby.