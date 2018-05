Rouge G Guerlain, il rossetto gioiello con cover personalizzabile: il make up non è mai stato così femminile

Rouge G Guerlain: la seduzione femminile raggiunge vette altissime con il nuovo rossetto gioiello della maison, l’unione perfettamente riuscita di colore intenso e comfort reso ancora più elegante e prezioso dalle Cover personalizzabili.

Guerlain rivoluziona il mondo delle labbra con Rouge G, un rossetto che rappresenta l’equlibrato mix tra colore intenso e comfort, reso ancora più elegante dalle Cover personalizzabili. Guerlain veste di nuovo il suo primo rossetto in stick nel 1870 che conquistò le donne che all’epoca non rinunciavano al tocco di colore sulle labbra. Sotto la guida artistica di Olivier Echaudemaison, la maison rese ancora più prezioso questo gioiello del make-up creando Rouge G, un nuovo tipo di rossetto dal design lussuoso, morbido, capace di assecondare le esigenze del pubblico femminile. L’originalità di questo gioiello del make-up era racchiuso nel suo packaging, una Cover con due specchi, creata dal gioielliere Lorenz Bäumer per facilitare l’applicazione del prodotto in qualunque momento e in qualunque posto, per evitare sbavature o imperfezioni durante l’applicazione. Oggi Guerlain quel rossetto iconico del brand lo ha addirittura migliorato. Rouge G, rossetto gioiello della maison, al doppio specchio integrato su cui si può far incidere il proprio nome, disponibile in 30 sfumature di colore – dai nude ai rossi, fino ai più audaci – aggiunge 15 differenti cover da abbinare al proprio stile: 3 dorate, 2 rosa laccate, 3 rivestite in ecopelle, 2 animalier, 3 in stampa fantasia e 2 ispirate al marmo. Insomma, davvero per tutti i gusti della donne esigenti che amano prendersi cura di sé.