Rouge G Guerlain: il nuovo rossetto gioiello con cover personalizzabili rivoluziona il mondo della seduzione femminile

Rouge G Guerlain: la seduzione femminile raggiunge vette altissime con il nuovo rossetto gioiello della maison, l’unione perfettamente riuscita di colore intenso e comfort reso ancora più elegante e prezioso dalle Cover personalizzabili. Il rossetto gioiello di Guerlain è dotato di doppio specchio integrato su cui si può far incidere il proprio nome, è disponibile in 30 sfumature di colore – dai nude ai rossi, fino ai più audaci – e 15 differenti cover per personalizzare e rendere unico il proprio stile. Sono varie: 3 dorate, 2 rosa laccate, 3 rivestite in ecopelle, 2 animalier, 3 in stampa fantasia e 2 ispirate al marmo.

Oggi quindi Guerlain reinventa il rossetto iconico declinando la Cover in 15 look diversi, capaci di interpretare lo stile e la personalità di tutte le donne per ogni occasione, che potranno scegliere il rossetto, iperpigmentato e satinato, disponibile in ben 30 nuance.

Un rossetto unico con una formula migliorata, altamente pigmentata e incredibilmente luminosa, che insieme nutre, leviga e rimpolpa le labbra poiché impreziosito di microsfere di acido ialuronico, burro di mango e olio di jojoba. Il brand per celebrare il lancio di Rouge G, regala una cover per il proprio rossetto-bijou. Fino al 31 maggio, in 94 negozi Sephora in tutta Italia, concessionari Guerlain, è possibile partecipare al concorso per vincere la Cover Parure Gold. Sarà sufficiente acquistare un rossetto Rouge G per tentare la fortuna e ricevere una cartolina da grattare. Trovando la scritta “Hai vinto la cover Parure Gold” le fortunate riceveranno il regalo, ovvero un premio di 250€ da spendere sempre presso lo store Sephora scegliendo tra i prodotti del magico mondo Guerlain.