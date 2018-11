Era molto tesa e non ce l’ha fatta a denudarsi integralmente: “E in quegli scatti non ero neanche nuda, avevo una mutandina color carne che il povero Ferri ha poi dovuto cancellare. Il reale obiettivo era quello di conoscere Alessandra Ferri, moglie del fotografo: lui bravissimo, ma lei era il mio mito”. Rossella è stata corteggiata a lungo prima di accettare di spogliarsi per Max: per farla apparire sul calendario hanno insistito per un anno e alla fine come fotografo è stato scelto proprio Ferri: “Sul set? Impazziva, ogni giorno le tentava tutte: Dai, togli lo slip. No. Dai, un secondo, uno scatto e via. No…”.

