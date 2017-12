Rose Des Vents Dior: nuovo episodio a celebrazione della nuova collana

Victoire de Castellane, Direttrice di Dior Joaillerie, firma una nuova animazione in occasione dell’arrivo in boutique della collana plastron in oro giallo Rose des vents.

Sul tetto della boutique del numero 30 di Avenue Montaigne, ammira le stelle in compagnia di Christian Dior.

Tra gli astri, i medaglioni della collana costituiscono costellazioni che assumono la forma dei codici della Maison.

Vi lasciamo quindi al video animazione della nuova collana Rose Des Vents…

Photo Credit: Courtesy of Dior Press Office