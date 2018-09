Rosa Perrotta attaccata da Karina Cascella oggi nello spazio di Domenica Live dedicato alla chirurgia estetica. “Sei tutta rifatta e non lo vuoi ammettere!”, ha tuonato la Cascella contro l’ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha trovato l’accanimento di Karina volgare e non ha voluto mostrare al pubblico una foto di qualche anno fa, che la perfida Kascella aveva con sé in studio per smascherarla.

“È inutile tirare fuori cose vecchie”, si è lamentata Rosa visibilmente imbarazzata. Messa alle strette ha ammesso di avere fatto solo qualche ritocco estetico, “qualche punturina come fanno tutte le donne”. In particolare sulla labbra che però, ha sottolineato la Perrotta, “avevo già grandi perché è una caratteristica di famiglia, anche mia madre le ha così”. “Ho fatto solo dei piccoli accorgimenti , non ci vedo nulla di male”, ha ribattuto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Il chirurgo estetico Lorenzetti, opinionista fisso di Barbara d’Urso, l’ha difesa dicendo che il viso di Ros è “estremamente naturale”. Non è dello stesso avviso Antonella Mosetti, che non ha mai nascosto i suoi ritocchini estetici e quelli della figlia Asia: “Qualche anno fa mia figlia è stata massacrata per il suo cambiamento ma lei non ha mai nascosto le sue operazioni. Perché non ammettere la verità?”. In effetti guardando le foto di Rosa Perrotta ieri e oggi le differenze saltano all’occhio: arcata sopraccigliare diversa, zigomi e labbro superiore molto più pronunciati e forse anche la punta del naso un po’ diversa … Sulla difensiva, Rosa ha ribattuto: “Io non permetto la morbosità e l’invadenza nel voler sapere cosa ho fatto, ma decido io a chi dire cosa. Io non sono venuta a fare Miss Italia, non sono qui per far giudicare la mia bellezza, fortunatamente ho fatto altro nella vita”.

Potrebbe interessarti anche: Elisa Isoardi: la foto sexy su Instagram raccoglie qualche critica, ecco perché