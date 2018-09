Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione innamorati pazzi: la coppia oggi 17 settembre è stata ospite in studio a Pomeriggio 5, salotto pomeridiano Mediaset condotto da Barbara D’Urso. I fidanzati hanno scelto la data del loro matrimonio e l’hanno comunicata per la prima volta in diretta televisiva. Rosa Perrotta, ex naufraga de L’Isola dei Famosi Vip, aveva ricevuto la proposta di matrimonio in diretta durante la sua partecipazione al reality, e negli ultimi mesi – consolidatosi ancor di più il legame con l’avvocato casertano, la coppia ha deciso di convolare a nozze. Rosa e Pietro diventeranno marito e moglie il 7 giugno 2019 a Gaeta.

Durante l’intervista di oggi pomeriggio, Barbara D’Urso ha ripercorso con i suoi ospiti le tappe salienti della loro love story. Rosa Perrotta, bellissima in un abito bianco, ha scelto Tartaglione mentre era sul trono di “Uomini e Donne”. Per lui lei era la donna dei suoi sogni e non nasconde il desiderio di fare presto un figlio. La passione tra loro è travolgente, per loro stessa ammissione.

I futuri sposi si sono anche lasciati andare a delle confessioni piccanti inerenti alle loro abitudini sessuali: “Quando sono tornata dall’Isola non pensavo che lui mi avrebbe chiesto di sposarlo. Pensavo che al ritorno dall’Isola avrei trovato qualche brutta sorpresa o addirittura di dover ricominciare tutto daccapo. Invece non mi ha deluso neanche in questa circostanza e mi sono ritrovata addirittura la proposta di matrimonio. Dopo la scelta eravamo stati sempre insieme, ma solo otto mesi. Alcuni hanno frainteso la mia reazione, ma io volevo dire subito sì”. Poi la bella Rosa ha rivelato quanto sia intraprendente sotto le lenzuola il suo amato: “Facciamo l’amore tutti i giorni da quando si sono conosciuti … L’unica pausa? Quei tre mesi in cui Rosa è stata sull’isola”, ha ammesso Tartaglione. Rosa non ha nascosto un pizzico di imbarazzo, per poi ammettere: “Spero non mi stia vedendo mio padre …“. Subito dopo sono state mandate in onda le immagini della proposta di nozze a sorpresa di Tartaglione nel corso de L’Isola dei Famosi.