Ronaldo e Georgina, amore a mille: lui le avrebbe chiesto di sposarla, c’è già l’anello di diamanti (FOTO)

Cristiano Ronaldo sposa Georgina Rodriguez? Potrebbe accadere molto, molto presto stando ai rumors di queste ore. C’è aria di nozze in casa Juventus: dopo le indiscrezioni che danno il mister Massimiliano Allegri in procinto di sposare Ambra Angiolini nel giugno 2019, ora arriva la notizia di nozze imminenti anche per l’asso del calcio, attaccante bianconero, CR7. Cristiano Ronaldo potrebbe sposare presto la sua compagna, Georgina Rodriguez.

I bene informati riferiscono che la proposta, il campione, l’avrebbe fatta alla compagna proprio in questi giorni di relax e vacanze che la coppia ha trascorso a Londra. Un soggiorno di extra lusso – 31mila euro spesi a cena per due bottiglie di vino, suite da 10mila euro a notte, per dare un’idea – durante il quale gli innamorati hanno festeggiato anche il primo compleanno della loro bimba, Alana Martina. A riferire il gossip il quotidiano portoghese Correio da Manha, secondo cui la modella spagnola avrebbe già ricevuto l’anello con cui il campione portoghese le avrebbe chiesto di sposarlo. A conferma della fatidica dichiarazione, un anello di platino e diamanti di Cartier, del valore di circa 8mila euro, che Georgina ha già messo al dito e in bella mostra in una serie di scatti su Instagram.

La risposta della bella Georgina? Ovviamente sì! Riporta infatti sempre la fonte portoghese, che la risposta sarebbe stata immediata e positiva tanto che la sexy e formosa modella avrebbe già iniziato a provare qualche abito da sposa durante la vacanza londinese di questi giorni. La Rodriguez, insomma, non ha perso tempo! I due fanno coppia fissa da due anni, dopo l’estate del 2016. La loro relazione è diventata pubblica a dicembre dello stesso anno, quando fu fotografato un bacio tra i due. Un anno fa ha dato alla luce la sua prima figlia Alana Martina; il portoghese, invece, è già padre di tre bimbi. Il primo, Cristiano Junior, nato da madre rimasta sconosciuta, e i due gemellini Eva e Matteo, nati da madre surrogata.