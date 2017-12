Roma Sposa 2018: tutte le novità del settore wedding per la prima volta al Roma Convention Center

Al via RomaSposa 2018, il tradizionale appuntamento con la grande fiera dedicata al settore del wedding. In particolare, l’evento si terrà quest’anno – per la prima volta in assoluto – al Roma Convention Center “La Nuvola”, dal 18 al 21 gennaio.

La 30esima edizione del Salone Nazionale dell’Abito da Sposa, che per la prima volta ha luogo nell’esclusivo spazio espositivo La Nuvola, promette di stupire con tutte le novità del settore. RomaSposa rappresenta infatti l’occasione per far sognare ogni coppia decisa a realizzare i propri desideri, organizzando al meglio il giorno delle nozze e creando la perfetta armonia tra location, allestimenti e abiti da sogno. RomaSposa 2018 sarà quindi un viaggio a 360° nel mondo del wedding per scoprire le ultime tendenze di tutte le categorie merceologiche, tra addobbi floreali, bomboniere, location, fotografie, torte nuziali, liste di nozze e accessori per invitati e sposi.

L’abito da sposa si rinnova prestandosi alle scelte e agli stili più vari, spaziando dalla leggerezza romantica del pizzo al tocco audace di geometrie, volumi e scollature. Per le coppie più giovani una soluzione easy-chic, di tendenza per i matrimoni in programma nei mesi estivi, è quella del Beach Wedding, intimo e non convenzionale, dove a sposi ed invitati si concede un look decisamente meno formale, con accessori floreali e tessuti leggeri che diventano protagonisti. Tra le altre novità anche l’abito di ispirazione circense o quello in stile boho-chic. Per info, www.romasposa.it.