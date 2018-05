Roma Gatti della Piramide 2018: orari e programmi dell’imperdibile evento felino

Roma Gatti della Piramide: XV edizione della manifestazione ‘I gatti all’ombra della Piramide’ sabato 5 maggio e domenica 6 maggio 2018 dalle ore 10.30 (fino alle 17.30) presso l’Area Archeologica della Piramide Cestia. Ci sarà il cat- mercatino, vari incontri e attività, e soprattutto tanti cuccioli e gatti che cercano casa! L’evento felino che nel primo weekend di maggio 2018, quest’anno in particolare, organizza appuntamenti per continuare a diffondere la cultura felina e sensibilizzare i cittadini sul corretto comportamento da tenere difronte ai gatti di ‘razza stradale’ e non.

Il programma prevede sabato 5 maggio alle ore 14 il Tour Cat un incontro con i gatti che vivono nella colonia di Piramide; alle ore 16 l’incontro Convivenza ottimale a sei zampe con la dott.ssa Costanza De Palma – Etologa, comportamentalista, bioeticista in collaborazione con Miciogatto; domenica 6 maggio alle ore 16 ci sarà l’incontro CAT LEX con Edgar Meyer, Presidente di Gaia Animali&Ambiente, Referente Benessere Animale dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale. Madrina della manifestazione la conduttrice televisiva ‘amica felina, Licia Colò, che consegnerà insieme a Edgar Meyer – Presidente di Gaia Animali&Ambiente, Referente Benessere Animale dell’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale, il Premio Gattara 2018 (4^edizione) realizzato in collaborazione con Almo Nature.

Nella location tanti oggetti originali, indumenti, e accessori sempre a tema felino, oltre alla maglietta del Supercat Piramide 2018. In programma il premio della MiciaRiffa e le votazioni del concorso fotografico “Acrobati felini”. Un modo intelligente per rilassarsi in compagnia di tanti cuccioli e godere della bellezza del meraviglioso sito archeologico e la Piramide Cestia e del Cimitero Acattolico (visite guidate; la Piramide: sabato alle 12.15 e domenica alle 12; il Cimitero Acattolico sabato: alle 11.15 e alle 15 e domenica alle 11).