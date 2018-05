Roma, Festival Internazionale delle Letterature 2018: date e programma

Torna da giovedì 7 giugno a martedì 3 luglio 2018 il Festival Letterature torna. Un fitto programma, che quest’anno presenta una novità: Letterature Off, una nuova sezione del festival che si svolge in cinque weekend, dal 18 maggio al 23 giugno, il venerdì sera e per tutta la giornata di sabato, a rotazione nelle cinque Biblioteche Cornelia, Collina della Pace, Vaccheria Nardi, Ennio Flaiano, Goffredo Mameli. Lo scopo è di approfondire le tematiche trattate durante il festival, con focus specifici su scritture di donne, scritture per ragazzi, scritture del e per il territorio. Un programma in cinque location cittadine adatte ad utenti di tutte le fasce d’età. Gli appuntamenti sono tutti a ingresso gratuito.

Il Festival Internazionale delle Letterature è curato dall’Istituzione Biblioteche di Roma, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale di Roma e organizzato da Zètema Progetto Cultura. Si svolge in tutta la città interessando l’intera rete delle Biblioteche civiche: un ricco programma di oltre quaranta incontri, presentazioni, e dibattiti che avranno luogo, dal lunedì al venerdì, in venticinque Biblioteche di Roma. Tanti i protagonisti, tra cui autori dal Pakistan e da Israele, best selleristi e scrittori di nicchia. Sono 8 le serate alla Basilica di Massenzio al Foro romano, 25 gli incontri in biblioteche di tutta la città, che in questa edizione sono oltre 40, cui si aggiunge il succitato programma ‘off’ in cinque fine settimana sul filo conduttore di questa edizione: ‘Il diritto/Il rovescio – L’inesauribile corrente delle parole’. Un palinsesto letterario variegato, così ripartito in otto giornate:

IL PROGRAMMA

Giovedì 7 giugno

Pavidi E No

Gianrico Carofiglio – Tara Westover – Aurelio Picca

Martedì 12 Giugno

L’anima e il volto

Michael Zadoorian – Daria Bignardi – Stefano Massini

Giovedì 14 Giugno

Identità e altre identità

Ayad Akhtar – Michela Murgia – Ayelet Gundar Goshen

Martedì 19 Giugno

Generi classici e nuovi

Glenn Cooper – Marcello Simoni – Paul B. Preciado

Giovedì 21 Giugno

Berlino-New York-Roma andata e ritorno

Olivier Guez – Corrado Augias – Michael Imperioli

Martedì 26 Giugno

Fuori e dentro le storie

André Aciman – Laura Morante – Paolo Giordano

Giovedì 28 Giugno

Infiniti e sfiniti. Serata dedicata al duecentesimo anniversario della scrittura della poesia L’infinito di Giacomo Leopardi

Paolo Zellini – 5 Poetesse

Martedì 3 Luglio

Il vero e il falso delle parole

Margo Jefferson – I 5 Autori Finalisti Premio Strega 2018