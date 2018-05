Roma Conigliando & Friends 2018, 6 maggio: programma evento per amanti animali da compagnia

Roma Conigliando & Friends 2018: il 6 maggio l’Associazione Animali Esotici Onlus organizza, come ogni anno, organizza l’iniziativa di sensibilizzazione incentrata sul mondo dei conigli e inoltre aperta ai nuovi animali da compagnia come le cavie, criceti e piccoli roditori, maialini, papere, nutrie e non solo. Anche questa edizione si svolgerà alla Fattorietta, nella splendida cornice all’ombra del “Cupolone” a Roma.

La giornata è interamente organizzata per i proprietari e gli amanti di questi animali ma soprattutto per i vostri piccoli amici a quattro zampe. Approfittate dell’evento e portateli con voi. Durante la giornata sarà possibile incontrare i veterinari esperti in esotici, ascoltare le loro relazioni e avere informazioni, conoscere la corretta gestione e l’adozione consapevole grazie ai volontari, acquistare oggetti per i nostri amici pelosi sostenendo le attività di AAE Onlus, partecipare con il proprio piccolo amico alle attività/giochi pensate proprio per lui, adottare tanti trovatelli in cerca di casa. Per partecipare con il proprio coniglio è necessario esibire il libretto veterinario ed essere in regola con le vaccinazioni. La location si trova in vicolo del Gelsomino, l’orario va dalle 10:30 alle 18:30. Per avere informazioni inviate un messaggio privato sulla pagina AAE Conigli.

L’ingresso è libero e aperto a tutti con o senza animali al seguito. Scopo della giornata promuovere la conoscenza, la protezione e la cura del coniglio e dei nuovi animali da compagnia, come cavie e piccoli roditori, contro il maltrattamento e l’abbandono. A tal fine AAE Onlus si avvale della qualificata collaborazione di Veterinari esperti in esotici che interverranno per promuovere la conoscenza di questi animali presso il pubblico partecipante. Durante tutta la durata della manifestazione verrà distribuito materiale informativo e gadget e i volontari saranno a disposizione per qualunque tipo di informazione o consiglio chiediate. Sarà inoltre possibile fare domande ai relatori e discutere insieme i temi della gestione e della salute dei nostri piccoli amici, partecipare a giochi e attività pensati proprio per loro. L’evento si chiuderà con la premiazione dei vincitori tra tutti i partecipanti alla sfilata di simpatia aperta ai conigli, le cavie e i piccoli roditori presenti che vorranno partecipare.