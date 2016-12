Roma, alle Scuderie del Quirinale ha aperto la mostra “Il Museo Universale”

Grandi mostre a Roma nel 2017 che, oltre a quelle già allestite, apre il nuovo anno con “Il Museo Universale. Dal sogno di Napoleone a Canova”: si tratta di una grande esposizione ospitata dalle Scuderie del Quirinale e visitabile sino al 12 marzo 2017.

Ha aperto il 16 dicembre alle Scuderie del Quirinale la mostra “Il Museo Universale. Dal sogno di Napoleone a Canova”: fine ultimo dell’esposizione è quello di rievocare l’avventuroso recupero del capolavori italiani dalla Francia grazie al percorso espositivo che prevede opere di artisti quali Raffaello, Tiziano, Carracci, Guido Reni, Tintoretto o Canova. E’ proprio nel 2016, infatti, che si celebra l’anniversario del rientro in Italia – ed in particolare a Roma – di alcune delle opere che Napoleone avrebbe voluto esporre nel francese Museo del Louvre.

La mostra “Il Museo Universale. Dal sogno di Napoleone a Canova” ha però uno scopo molto più importante ovvero quello di far riflettere tutti i suoi visitatori sull’importanza dell’identità nazionale ma soprattutto europea: nel periodo della Francia rivoluzionaria, infatti, fu Napoleone stesso a pensare ad un progetto di “museo universale” o “museo della libertà” che contenesse tutte le opere più importanti e quelle considerate il fulcro dell’identità del Vecchio Continente. Segnaliamo infine che la mostra sarà aperta anche a Capodanno, come molte altre in Italia.