Roma, alle Scuderie del Quirinale “Da Caravaggio a Bernini”: in mostra i capolavori del Seicento italiano

E’ stata inaugurata alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro Dario Franceschini la mostra “Da Caravaggio a Bernini. Capolavori del Seicento italiano nelle Collezioni Reali di Spagna” allestita alle Scuderie del Quirinale di Roma. La mostra – nata da una collaborazione tra Italia e Spagna – punta a mettere in risalto il legame artistico e culturale tra i due Paesi mediterranei.

E’ una mostra straordinaria quella allestita alle Scuderie del Quirinale di Roma e dedicata ai grandi artisti italiani del XVII secolo. Curata da Gonzalo Redín Michaus, l’esposizione dal titolo “Da Caravaggio a Bernini. Capolavori del Seicento italiano nelle Collezioni Reali di Spagna” porta nella Capitale alcune delle più grandi opere di autori come Caravaggio, Bernini ma anche Luca Giordano. In particolare, i dipinti esposti provengono tutti dalle collezioni reali spagnole a prova di quanto la Spagna abbia giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo politico ma anche socio-culturale del nostro Paese.

Nel Seicento, infatti, non era difficile imbattersi in Principi e Signori italiani che, in cambio di cortesia e favori, commissionavano ai grandi artisti del Belpaese opere da donare ai reali di Spagna. Allo stesso modo, però, era altresì comune trovare alla corte spagnola alcuni dei più grandi autori nonchè esponenti dell’arte italiana del XVII secolo. Tra questi pensiamo ad esempio a Luca Giordano del quale sono esposti Giacobbe e Il gregge di Labano. La mostra “Da Caravaggio a Bernini. Capolavori del Seicento italiano nelle Collezioni Reali di Spagna” – allestita alle Scuderie del Quirinale – permetterà altresì al pubblico di ammirare opere quali Salomè con la testa del Battista di Caravaggio o il Crocifisso del Bernini. Per info, www.scuderiequirinale.it.

Credit: © Alberto Novelli – Scuderie del Quirinale/Facebook