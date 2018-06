Roland Garros 2018, Louis Vuitton realizza il baule per le coppe dei trofei

I vincitori del torneo singolo maschile e femminile del Roland Garros vinceranno rispettivamente le prestigiose Coppa Suzanne Lenglen e Coppa dei Moschettieri. Questi trofei sono custoditi in due bauli Louis Vuitton, personalizzati con il manifesto della competizione del 2018. Questo evento rappresenta una collaborazione significativa tra due illustri marchi francesi conosciuti a livello internazionale per la loro dedizione al know-how, all’eccellenza, all’arte e alla promozione di Parigi e della Francia nel mondo.

Saranno due attrici, amiche della Maison, ad accompagnare i preziosi bauli “trofeo”. Sabato 9 giugno alle 14:50, appena prima dell’inizio della finale del singolo femminile, Isabelle Huppert scenderà i gradini della tribuna presidenziale con il baule contenente la Coppa Suzanne Lenglen. Il giorno successivo, domenica 10 giugno, alle 14:50, sarà il turno di Léa Seydoux che appena prima dell’inizio della finale maschile, porterà la Coppa dei Moschettieri, contenuta nel suo baule Louis Vuitton, dalla tribuna presidenziale. L’arte della personalizzazione attraverso la pittura è stata parte integrante del DNA e del know-how tradizionale della maison sin dalla sua fondazione nel 1854. Il manifesto di Roland-Garros 2018, disegnato dall’artista Fabienne Verdier, sarà dipinto sui bauli “trofeo”, aggiungendo un tocco eccezionale ed unico ai due bauli. “Siamo molto felici di rinnovare la nostra collaborazione con Louis Vuitton. In un momento in cui il nostro stadio svela le sue migliori risorse grazie all’introduzione di nuove funzionalità, i trofei saranno ancora una volta enfatizzati dagli splendidi bauli “trofeo”. Questa cerimonia di presentazione è in perfetta armonia con l’evoluzione della nostra competizione”, afferma Bernard Giudicelli, Presidente della Federazione Tennis Francese.

“La maison Louis Vuitton è orgogliosa di allearsi ancora una volta con la Federizione Francese Tennis e di prendere parte al Roland Garros 2018. E’ un privilegio aver designato questi due bauli e aver rinnovato il progetto attraverso la personalizzazione con pittura a mano del manifesto del 2018, unendo la storia e il know-how della maison con quelle del torneo”, spiega Michael Burke, Presidente e CEO di Louis Vuitton.