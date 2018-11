Riva Boutique: per un Natale unico e luxury

Le proposte, sia nei negozi che su internet, non mancano, ma spesso ci si imbatte in prodotti banali, già visti e rivisti, o di bassa qualità, che non sono all’altezza del delicato compito di suscitare sorpresa e dimostrare empatia.

Perché non cercare, allora, qualcosa di esclusivo, realizzato da un marchio storico e di garantita eccellenza?

L’azienda nautica Riva, infatti, attiva da oltre 175 anni, offre la possibilità sul portale di Riva Boutique di acquistare pezzi da collezione curati nei minimi dettagli, capi di abbigliamento di ottima fattura, raffinati accessori ed esclusivi oggetti per la casa.

Tutta l’esperienza per l’artigianalità e il lusso che ha fatto di Riva un marchio leader a livello internazionale è stata declinata in tante altre forme, conservandone il fascino e il gusto della bellezza.

Sono oggetti senza età i modellini di barche che raccontano la storia e i successi della società Riva, unendo un minuzioso lavoro di riproduzione con l’utilizzo di materiali di altissima qualità per creare oggetti unici, in cui legno di acero e mogano danno vita a piccoli e preziosi natanti capaci di trasportarci in un mondo da sogno.

All’interno della collezione Riva Boutique anche un’esclusiva linea di abbigliamento, che comprende alcuni capi che ben rappresentano lo stile Riva e la sua classe, mantenendo, anche in questo caso, un’attenzione speciale verso le materie prime utilizzate. Il risultato è impeccabile: polo, t-shirt e cappellini interpretano in maniera inimitabile i colori bianco e acquamarina, seguendo la tradizione del brand; capi ideali da poter utilizzare in barca o per sentirsi in mare anche quando si è costretti alla lontananza. Le polo sono realizzate con cotone 100% in filo di Scozia, mentre per le t-shirt è stata utilizzata della pregiata lana merino per consegnare ai capi quell’attributo di qualità che il marchio garantisce.

Per regali pratici ma pur sempre esclusivi si può dare uno sguardo a preziosi accessori come le cover per iPhone e iPad dal design ricercato. Anche qui sono ripresi i materiali e i colori tipici di Riva, come il legno di acero e mogano e la tinta acquamarina, per creare piccoli capolavori che parlano di classe ed eccellenza.

Anche in ambito home decor è possibile scoprire prodotti che conquisteranno anche i più esigenti. In catalogo si possono trovare per esempio tazze e tazzine prodotte da Villeroy e Boch, che fanno della loro resistenza un punto di forza, senza per questo rinunciare all’armonia di forme e colori, con l’eleganza dell’immancabile tinta acquamarina.

Indispensabile in barca, ma non solo, il telo mare Riva in spugna di cotone, morbido e raffinato, nelle tinte che evocano l’acqua cristallina di qualche caletta nascosta.

Infine, come non menzionare alcuni elementi di arredo dal design elegante, impreziositi da dettagli esclusivi. Lampade, sedie, sgabelli e tavoli riassumono tutto lo stile e la qualità Riva, con l’utilizzo di pregiati legni di mogano, raffinata vetroresina e acciaio a tre sezioni sovrapposte, a testimoniare l’altissimo livello di questi arredi di lusso. L’ispirazione per i materiali ma anche per le forme proviene ovviamente dal mare e dalle imbarcazioni, arrivando a creare degli oggetti di arredo che vanno ben oltre il mero uso pratico e che suscitano emozioni e sentimenti legate al viaggio e alla bellezza.

Se per questo Natale volete puntare all’esclusività di un regalo unico che parli di mare, di atmosfere da sogno, di un lusso raffinato, ma anche di attenzione ai dettagli e ai materiali, quella che state cercando è senza dubbio l’offerta di prodotti di Riva Boutique disponibile da subito nello store online.