Rita Rusic Instagram: i suoi numerosi scatti sexy pubblicati sui social mandano in visibilio i follower. Forma fisica a dir poco perfetta, indosso micro bikini sfoggiati con stile ed eleganza, sullo sfondo location da sogno e mari caraibici. La bionda e conturbante produttrice cinematografica sembra vivere in una fiaba. Le immagini parlano chiare e ce la mostrano raggiante, serena e in forma fisica smagliante. La galleria fotografica su Instagram è eloquente: seno prosperoso, giro vita e fianchi a clessidra, 58 anni e dimostrarne la metà. Questa è Rita Rusic! Il mix di costumi da bagno audaci indossati esaltano le sue curve sinuose e incontenibili. Estroversa ed egocentrica, la bella Rita non fa certo mistero di essere orgogliosa della sua prorompente fisicità e la ostenta sui social. L’incetta di like, poi, non fa che confermare ciò che le dice lo specchio su cui si riflette.

L’imprenditrice moglie (i due non hanno mai divorziato e sono stati una coppia dal 1983 al 2000) di Vittorio Cecchi Gori, dalla cui unione sono nati due figli, regala inquadrature sul lato B e sul decolleté a dir poco esplosive. La sequenza di scatti social è da infarto! Ricordiamolo: classe 1960, Rita Rusic ha 58 anni!!! Impossibile da credere – a ben guardare le sue foto – ma vero. Per la produttrice cinematografica il tempo sembra davvero essersi fermato …

Sempre bellissima, la Rusic in questo periodo è anche impegnata in nuovi ed interessanti progetti professionali a Miami. Secondo rumors riportati da Dagospia, pare che se la stiano contendendo due reality targati Mediaset ma che lei al momento abbia declinato ogni proposta. L’ex signora Cecchi Gori infatti vorrebbe ricominciare a produrre film in Italia e, vista la sua determinazione, è probabile che ciò accada molto presto. Lei e Cecchi Gori hanno vissuto anni ed anni di allontanamento. Incomprensioni che li ha hanno fatti separare, sebbene la coppia non abbia mai divorziato. Acredine che negli ultimi mesi Rita e Vittorio hanno superato, dopo i gravissimi problemi di salute che hanno fatto rischiare la vita al produttore cinematografico fiorentino, ricoverato d’urgenza e vivo per miracolo dopo un lungo ricovero. Quella triste occasione tuttavia ha permesso alla famiglia Gori di riunirsi. Rita e Vittorio si sono riappacificati e anche i figli, che da tempo non sentivano e non incontravano il padre, gli sono stati accanto in quel terribile momento dal quale Cecchi Gori sembra essersi ripreso.