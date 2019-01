Ristorante Marconi a Sasso Marconi: dieci anni di Stella Michelin

Con la Guida Michelin 2019 sono dieci anni di Stella Michelin per il rinomato Ristorante Marconi a Sasso Marconi, Bologna. 10 anni di successi, traguardi raggiunti e nuovi progetti. 10 anni di genuina e vera passione.

“10 anni in cui abbiamo cercato la bellezza o meglio ricercato la bellezza perché è proprio qui che si racchiude il concetto della nostra ristorazione intesa come ambiente, coccola, eleganza, cortesia”

Con queste parole Aurora Mazzucchelli, chef e patron insieme al fratello Massimo del Ristorante Marconi, si emoziona. Lei che con i suoi piatti riesce a stupire ed emozionare, donna forte, combattiva e istintiva, si lascia andare ai ricordi di quel 16 novembre del 20o8 quando conquistò la sua prima Stella Michelin. Da allora sono passati dieci anni, intensi, ricchi ed emozionanti.

dieci anni che Aurora e Massimo continuano a vivere come se fosse la prima volta con il cuore che sorride.

«Le emozioni sono state tantissime quando l’abbiamo ricevuta. E’ stato un grande stimolo. Un cambiamento in meglio che ci ha portati, da giovani spericolati che eravamo, a tuffarci in una nuova identità del Ristorante Marconi. La Stella Michelin ci ha dato i mezzi per andare oltre e credere nel futuro», racconta Massimo Mazzucchelli.

Il Ristorante Marconi si esprime in una cucina e in una sala che lavorano in sinergia nel segno di una ristorazione italiana, bella, genuina, accogliente; una ristorazione apprezzata in tutto il mondo. Il Marconi ricerca la bellezza e la “regala” a chi la riesce a percepire. A chi ricerca il bello e lo sa vedere.

Aurora Mazzucchelli con la sua cucina infonde pillole di emozioni, “…è quello che cerco di fare, ogni giorno, nella mia vita. Cerco quel benessere e quella piacevolezza nel vivere le piccole cose ma con intensità. Nel nostro locale trasmettiamo ai clienti delle emozioni. L’obiettivo del Ristorante Marconi è quello di far vivere ai nostri commensali un’esperienza di benessere, bellezza e amore”. 2008 – 2018, dieci anni di impegno, dedizione, pazienza, voglia di comunicare e di mettersi in gioco, dieci anni di Ristorante Marconi.

