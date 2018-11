Ristorante gastronomico Feel Como, in tavola le Alpi

Feel, letteralmente percepire/sentire. Così nasce Feel Como, il ristorante gastronomico dello chef Federico Beretta e di sua moglie Elisa Forlarelli in via Diaz 54 nel centro storico di Como.

Feel Como come percezione di un territorio con le sue peculiarità e i suoi prodotti.

In un ambiente caldo ed accogliente, con luci soffuse e un’atmosfera avvolgente, una cucina contemporanea che interpreta con eleganza e creatività il territorio prealpino e alpino. Tra lago e montagna, lo chef Federico Beretta, membro di CHIC – Charming Italian Chef, racconta la sua idea di cucina.

Una proposta gastronomica che “prende spunto dalla collocazione fisica del lago di Como, immerso tra le Alpi Occidentali e le Alpi Orientali, ed ha voluto sottolineare come la geografia alpina, considerata, limite o confine, possa essere invece punto d’incontro delle culture eno-gastronomiche che gravitano attorno all’alpe”.

La cucina di Feel Como ha due macro-ingredienti del territorio: le acque dolci e i prodotti provenienti dalle montagne.

Un progetto che supporta, sostiene e valorizza le microeconomie locale e che porta in tavola il “sapore del sapere”, motto di SlowFood di cui lo chef Federico Beretta porta la bandiera.

Dalla cucina alla sala, dove anche la carta de vini, con circa 250 etichette, segue la stessa filosofia culinaria dello chef Federico Beretta. Vini che raccontano una “viticultura di passione”: piccole cantine di nicchia e grandi eccellenze dalla Francia di confine alla Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Svizzera, Lombardia, Trentino e Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia.

Leggi anche –> Chef Stefano Sforza, “Raviolo di Roccaverano, funghi e cerfoglio”