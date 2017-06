RisorgiMarche: Neri Marcorè porta la musica di tredici grandi artisti italiani nelle terre devastate dal sisma

Si chiama RisorgiMarche il festival itinerante ideato da Neri Marcorè insieme a Giambattista Tofoni. Si tratta di un’iniziativa di solidarietà che – dal 25 giugno al 3 agosto – porterà nelle terre del sisma 13 grandi rappresentanti della musica italiana, da Niccolò Fabi ad Enrico Ruggeri sino a Paola Turci o Francesco De Gregori. RisorgiMarche nasce quindi con lo scopo di conoscere – grazie alla suggestione della musica e della natura incontaminata di quei luoghi – uno dei territori più belli d’Italia, anche se colpito dal sisma.

“Ero stato ad Arquata i primi di settembre scorso per cercare di capire quale tipo di sostegno concreto potevo portare ai cittadini dell’alto Tronto ma dopo la seconda, violenta scossa del 30 ottobre, mi sono reso conto che se volevo intraprendere un’iniziativa, questa doveva abbracciare tutte le comunità interessate, avere un respiro più ampio di una semplice, per quanto utile, raccolta fondi, per portare affetto e solidarietà a quelle persone costrette a cambiare vita e prospettive da un giorno all’altro. Questo, ovviamente, senza sovrappormi ai compiti della politica. Da allora ha cominciato a prendere forma e corpo l’idea di un festival diffuso nel territorio che potesse richiamare gente da tutta Italia, e magari stranieri, ed è stato naturale pensare al coinvolgimento di artisti di grande levatura, amici di comprovata sensibilità e generosità, tant’è che hanno aderito immediatamente” ha spiegato Neri Marcorè a presentazione di RisorgiMarche.

RisorgiMarche non è però solo musica. Il festival itinerante ideato da Neri Marcorè rappresenterà una vera e propria opportunità per gli artigiani marchigiani di ottenere un piccolo momento di visibilità. Grazie all’allestimento di aree attrezzate nei pressi dei luoghi dei concerti, infatti, i commercianti avranno modo di vendere e far conoscere i propri prodotti a tutti coloro che parteciperanno alle serate. Per consultare il programma completo dell’iniziativa e per saperne di più, www.risorgimarche.it.

Credit: Marco Biancucci/RisorgiMarche