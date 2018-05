Riscatti Fashion Market estate 2018, a Milano tornano gli affari per gli abiti di lusso

Dopo il successo della “Christmas edition”, tenutasi lo scorso novembre, torna l’appuntamento con il mercatino vintage promosso dalla Onlus RISCATTI, che si occupa di progetti di riscatto sociale attraverso la fotografia. Il ricavato dell’evento benefico, in particolare, andrà al 100% a sostegno della Scuola di Fotografia per senza fissa dimora inaugurata a gennaio in collaborazione con il Comune di Milano e Fondazione Cariplo. Lo shopping solidale avrà luogo questa volta negli spazi dell’UNIONE FEMMINILE NAZIONALE di Corso di Porta Nuova n° 32 nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 maggio prossimi, dalle ore 10.30 alle 19.00 (orario continuato). La centralissima location è stata messa gentilmente a disposizione a titolo gratuito, così come a costo zero sono anche tutte le altre voci (sacchetti, grafiche, locandine, allestimenti ecc.) che concorrono all’organizzazione della raccolta fondi.

Cosa acquistare al Riscatti Fashion Market

L’ingresso al Riscatti Fashion Market è gratuito e ad attendere i visitatori ci saranno abiti (per uomo, donna e bambino) e accessori estivi griffati e super fashion che sarà possibile accaparrarsi con donazioni libere a partire da un importo minimo di 10 euro. Per chi volesse un’anteprima, sulla pagina Facebook del Riscatti Fashion Market vengono costantemente pubblicati alcuni dei pezzi più belli che saranno esposti. Tra i brand rappresentati ci saranno Gucci, Prada, Miu Miu, Marni, Hermès, Brunello Cucinelli, Tod’s, Dolce e Gabbana, Emilio Pucci, Yves Saint Laurent, Missoni, Armani, Nike, Diane Von Furstenberg, Kristina Ti, Ralph Lauren, Valentino e Versace, solo per citarne alcuni. Oltre a capi di abbigliamento, non mancheranno costumi da bagno, scarpe, borse, cinture, portafogli e quanto altro.

Riscatti Fashion Market 2018

Intanto, per chi avesse capi e accessori firmati di cui disfarsi, è attivo fino a mercoledi 16 maggio un punto di raccolta presso la libreria Hellis Book (tel. 02 84574738) di via Losanna 6, a Milano, mentre per il ritiro a domicilio è possibile contattare l’associazione RISCATTI scrivendo una mail a [email protected] Anche per questa edizione, infine, Franzosini Traslochi si occuperà di trasportare le centinaia di abiti donati dalla sede di RISCATTI Onlus alla location del Riscatti Fashion Market.