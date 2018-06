Rilassarsi tra giardini e terme a Sirmione

Sirmione – Un lembo di terra che si allunga dalla riva del lago di Garda verso l’interno, creando un promontorio di fitta vegetazione con coste variegate, a strapiombo o di renella, fino alla particolarissima Jamaica Beach. Sirmione è una delle destinazioni più chic d’Italia, presa d’assalto principalmente dagli stranieri durante i mesi estivi, ma molto apprezzata anche dagli italiani soprattutto in primavera e autunno. Insomma, il luogo ideale dove trascorrere giugno, ad esempio, all’insegna del relax.

Qui, infatti, fonti di rilassamento e di piacere piuttosto diverse si uniscono per creare un’unica esperienza sensoriale d’eccellenza: i meravigliosi paesaggi che il Garda offre, il lento sciabordio delle acque cristalline, la sorgente sulfurea prodigiosa grazie alla quale sono nate le celebri Terme di Sirmione, per cui turisti e amanti del benessere arrivano da ogni dove; a ciò si aggiunge l’intimità del borgo, romantico ed elegante con le sue boutique, gli scorci tra storia e natura, i molti ristorantini e il suggestivo castello.

Salendo verso la cima del promontorio e avventurandosi attraverso le stradine del centro storico si raggiunge in auto Villa Cortine Palace Hotel, un cinque stelle che deve la sua fama non soltanto all’evidente alta qualità dei servizi, ma anche al lungo passato pieno di colpi di scena e momenti rilevanti. Basti dire che la dimora venne costruita nel lontano 1898 dal tedesco conte Kurt Von Koseritz, mentre alcuni decenni dopo l’ampia tenuta venne trasformata in un parco verdeggiante con fontane, statue, colonnati, belvedere sul lago. Tuttora i cinque ettari di giardino in cui si incontrano cipressi, cedri, alberi secolari, palme lussureggianti, la piscina e tracce di storia sono uno dei punti forti dell’albergo, che offre così agli ospiti la possibilità di intraprendere lunghe passeggiate, o magari cenare sotto un gazebo che si affaccia sul blu del Garda.

Se la sera il ristorante a disposizione della clientela è il raffinato Le Gardenia, dotato di una terrazza panoramica per i mesi estivi, durante il giorno l’esperienza da non perdere è quella di scendere, percorrendo l’apposito sentiero, fino alla riva del lago, dove un ampio pontile con ombrelloni e sdraio assicura il massimo del relax. Tra un bagno di sole e uno in acqua sarà possibile mangiare qualcosa presso Il Molo, testando la caratteristica cottura alla griglia su braci di legna d’olivo con camino a vista. Una proposta, quest’ultima, aperta anche a coloro che non soggiornano in albergo, per il semplice gusto di trascorrere una giornata speciale.

Niente di più lontano, dunque, dai momenti difficili che questa grande proprietà dovette affrontare in passato, specie quando venne confiscata come possedimento nemico dallo Stato italiano dopo lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e fu data in concessione al Comune di Sirmione per essere trasformata in un lazzaretto. Fortunatamente, nel 1957 Franco Signori decise di regalarle una nuova vita trasformandola in hotel di lusso e da allora, grazie anche alle amorevoli cure degli attuali proprietari – la famiglia Ghidini di Brescia – il Cortine Palace rappresenta un punto di riferimento per l’elite turistica nel mondo.

Tuttavia, non si deve pensare che si tratti di un luogo eccessivamente appartato, adatto solo a chi desideri serenità, pace e silenzio. La vicina Jamaica Beach costituisce un punto di ritrovo per i giovani con serate dedicate alla musica e al divertimento, mentre Desenzano del Garda offre molto a chi è in cerca di movida; infine, inutile ricordare che il lago di Garda è alquanto rinomato sia per gli sport che vi si possono praticare che per il trekking, le escursioni e le aree verdi, tra cui ricordiamo il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, vincitore del premio come Parco più Bello d’Italia e secondo Parco più Bello d’Europa.

Informazioni utili:

Villa Cortine Palace Hotel

Viale C. Gennari 2

25019 Sirmione (BS)

Tel: +39 030 9905890

Web: www.palacehotelvillacortine.com

Mail: [email protected]