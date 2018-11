Rihanna si spoglia per Natale: Santa Claus si fa sexy. Ecco la foto che anticipa il Natale: la cantante sensuale più che mai ha postato sui social una serie di scatti bollenti in versione Santa Claus, anzi Santa RiRi come lei stessa ha scritto.

Rihanna in versione sexy Santa Claus: il Natale è bollente!

In topless, la cantante e modella-attrice indossa le autoreggenti, i tacchi a spillo e i guanti neri; così la 30enne popstar di Barbados si mostra ai fan in versione ‘natalizia’, diciamo. “Saremo cattivelle e non brave questa stagione”, scrive la Bad Girl della musica per promuovere degli sconti sulla sua collezione di intimo di cui è testimonial. Manca poco più di un mese al Natale, e la star riscalda decisamente l’atmosfera. A completare il quadretto sexy, il suo sguardo ammiccante. Questo il suo modo per augurare a tutti un buon inizio delle festività, decisamente sui generis ma gradito dai follower, non c’è dubbio alcuno. L’immagine che la ritrae in lingerie, guanti neri, tacchi a spillo ha mandato in delirio i suoi ammiratori, infatti.

Rihanna scontro social con l’ex fidanzato

Di Rihanna in queste ore si parla anche in merito all’incontro con il suo ex Chris: la ex coppia avrebbe infatti avuto un infelice scambio di battute sui social. Recentemente la cantante ha postato una Stories sul suo profilo Instagram con una frase sibillina che potrebbe essere riferita proprio a Chris. “Potrebbero esserci momenti in cui sembra che tu non possa andare avanti, ma almeno non devi andare indietro”, si legge nel messaggio di Rihanna che arriva dopo un commento lasciato dal rapper americano su una sua foto sexy. “Potresti non sapere come andare avanti, ma puoi fare affidamento sull’aiuto di Dio … Invece di cedere passivamente al nemico, puoi dire ‘Questo è quello che ho guadagnato e non ho intenzione di abbandonarlo, diavolo. Non mi stai riportando nel buco dal quale Dio mi ha tirato fuori”. La cantante respinge con forza il ricordo di un passato doloroso, non fa mai il nome di Chris Brown. Nel 2009 l’uomo era stato accusato di violenze nei confronti della fidanzata …