Rihanna in costume fotografata a tradimento: cellulite e pancetta, il declino della star (foto)

Rihanna in costume è pressoché irriconoscibile, lei che aveva fatto del corpo sensuale il suo marchio di fabbrica. Fotografata in bikini durante una vacanza in Messico la star ne esce con le ossa rotte, così come era già accaduto a Kim Kardashian.

Ad avere quest’esclusiva è il settimanale Oggi che è riuscito nell’impresa di sgretolare la fama di una delle donne più desiderate del mondo. Pancetta, cellulite, fisico rilassato e un corpo tutt’altro che perfetto. Insomma la diva appare semplicemente una donna come tutte le altre; con delle pecche e qualche imperfezione.

I paparazzi appostati vicino al resort non hanno lesinato sugli scatti facendo l’infelicità dei tanti uomini che la consideravano un ideale di bellezza assoluto ma gratificando, quantomeno, l’esercito di donne normali che sanno che la cellulite non risparmia nessuna. Benvenuta fra le comuni mortali anche alla dea delle Barbados.