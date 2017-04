Rihanna e Chopard

La cantante americana Rihanna ha scelto di indossare Chopard all’ultima edizione dei Grammy Awards: un paio di orecchini in oro bianco 18ct e titanio, appartenenti alla High Jewelry Collection, con un’acquamarina, zaffiri giallo pastello, rubelliti, rubini, granati, topazi, berilli, zaffiri, tormaline Paraiba, zaffiri rosa pastello, lazuliti, ametiste, e diamanti. Ha indossato inoltre: un bracciale in oro bianco 18ct con diamanti (50.34 ct), un bracciale in oro giallo 18 ct con diamanti (12.00 ct) e un bracciale in oro rosa 18 ct (10.34 ct), tutti e tre appartenenti alla High Jewelry Collection di Chopard. un orologio in oro bianco 18ct e diamanti (29.38ct) con movimento al quarzo, appartenente alla L’Heure Du Diamant Collection; infine un anello in oro bianco 18ct con un diamante taglio marquise (9.09ct) e diamanti (1.08ct) appartenente alla High Jewelry Collection. Forse è nato un nuovo amore…..